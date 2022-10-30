Повітряні сили визначили групу льотчиків для навчання на західних винищувачах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу із кількох десятків льотчиків, які поїдуть опановувати західні літаки.
Про це речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі єдиного телемарафону.
«Треба лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом», — зазначив речник.
За його словами, сьогоднішня авіація ЗСУ (МіГ та Су) не відповідає сучасним реаліям. Останній з них війська отримали ще у 1991 році.
«Тому питання винищувачів західного зразка, можливо, F-15 чи F-16, — це дуже нагальне питання», — наголосив Ігнат і додав, що відповідного рішення поки немає.
«Зрозуміло, що ніхто не дасть нам цих винищувачів на пʼять-шість бригад. Буде відбуватися поступовий процес, як і в Польщі було, коли на одному аеродромі стоять винищувачі МіГ-29 і винищувачі F-16. Так поступово буде все це готуватися», — прогнозує Ігнат.
- 20 липня начальник штабу ВПС США Чарльз Браун заявив, що в арміях США та союзників тривають дискусії про можливість тренувати військово-повітряні сили ЗСУ.