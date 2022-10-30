Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевели назад

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Fabrizio Verrecchia / Unsplash

Уночі 30 жовтня о 4-й годині за київським часом Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевели на одну годину назад.

Точний час за Києвом можна перевірити за цим посиланням.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським Союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій стандартний поясний час.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року, але у 2021 році парламентарі хотіли відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні.