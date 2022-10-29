Зеленський: В Україні стабілізували електропостачання в міста, але дефіцит ще є
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні про стабілізацію постачання електроенергії в міста, але в окремих містах та районах обмеження ще можливі.
«Сьогодні вже значно менше стабілізаційних та аварійних відключень — на порядок менше [...]. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день», — сказав президент.
За його словами, важка ситуація після російських ударів була в Умані, Уманському районі та на Київщині, але її наразі виправляють.
Президент наголосив, що повернення технічної можливості електропостачання ще не означає, що подолано дефіцит енергії в системі.
«Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли розпочався ремонт, коли триває відновлення [...]. Тому, будь ласка, це стосується всіх українців, дуже важливо свідомо ставитись до споживання електрики. Ця потреба зберігається», — сказав Зеленський.
- Уночі 27 жовтня російські війська запустили по Україні понад 20 дронів-камікадзе. Збити вдалося 19 дронів, які атакували Одеську, Миколаївську та Вінницьку області. Також були обстріли населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Глава Київської ОВА повідомляв про кілька «прильотів», які спричинили пожежу.
- Компанія «Укренерго» повідомила, що нічні атаки пошкодили обладнання магістральної мережі енергосистеми в центральних областях. У столиці та низці областей з 27 жовтня запровадили більш тривалі відключення світла.