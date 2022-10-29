Росія оголосила про вихід із «зернової угоди» після сьогоднішніх вибухів у Севастополі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росія оголосила про вихід із «зернової угоди» після сьогоднішніх вибухів у Севастополі. Міноборони рф звинувачує Україну в нападі на кораблі Чорноморського флоту.
«З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних в убезпеченні зернового коридору, російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», — сказано в заяві відомства.
- Росія впродовж місяця блокує експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі. Крім того, офіційні особи рф кілька разів заявляли про те, що росія може вийти із «зернової угоди».
- 29 жовтня окупанти заявили, що кораблі Чорноморського флоту в Криму зранку «відбивають атаки безпілотників». Місцеві жителі повідомили про вибухи в районі Севастополя.
- Згодом міноборони рф заявило, що українські військові атакували Севастополь наземними та морськими безпілотниками. Ушкодження отримав тральщик «Іван Голубець».
- Оперативне командування «Південь» не має інформації про атаки на кораблі в Севастопольській бухті. Там припускають, що причиною вибухів могли стати запуски загарбниками ракет ППО.
- У міноборони рф після цього заявили про теракт, що нібито здійснили бійці 73 спеццентру морських операцій, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське відомство звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубець», але воно нібито «незначне». Вони також вказали, що атаки зазнали кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.