Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $275 мільйонів

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Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.

Про це повідомила під час брифінгу 28 жовтня речниця Пентагону Cабріна Сінгх.

Пакет військової допомоги включає:

боєприпаси для Himars;

500 снарядів для високоточної керованої артилерії;

системи дистанційного протитанкового мінування;

повнопривідні військові автомобілі HMMWV;

стрілецьку зброю та боєприпаси.

Cабріна Сінгх також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових — їх навчають користуватись NASAMS, а самі системи мають прибути на початку листопада.