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Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $275 мільйонів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.

Про це повідомила під час брифінгу 28 жовтня речниця Пентагону Cабріна Сінгх.

Пакет військової допомоги включає:

Cабріна Сінгх також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових — їх навчають користуватись NASAMS, а самі системи мають прибути на початку листопада.