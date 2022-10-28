Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $275 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.
Про це повідомила під час брифінгу 28 жовтня речниця Пентагону Cабріна Сінгх.
Пакет військової допомоги включає:
- боєприпаси для Himars;
- 500 снарядів для високоточної керованої артилерії;
- системи дистанційного протитанкового мінування;
- повнопривідні військові автомобілі HMMWV;
- стрілецьку зброю та боєприпаси.
Cабріна Сінгх також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових — їх навчають користуватись NASAMS, а самі системи мають прибути на початку листопада.
- 27 жовтня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна на початку листопада отримає від США складні системи протиповітряної оборони NASAMS.