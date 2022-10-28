Реальні зарплати українців через війну та інфляцію скоротяться на чверть

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк прогнозує, що номінальні зарплати в Україні за підсумками 2023 року знизяться на 12—13%, а з урахуванням інфляції — на чверть.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за жовтень 2022 року, повідомляє пресслужба НБУ.

«Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12—13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) — на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств і значну конкуренцію між претендентами на роботу», — йдеться в повідомленні.

Кількість шукачів роботи значно перевищує кількість наявних робочих місць, а впевненість вже зайнятих людей у стабільному доході низька.

Це змушує людей погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.

Водночас через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах і значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а у 2024 році — ще на 28%.