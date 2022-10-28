У «Дії» почалося бета-тестування «єОселі». Які категорії населення можуть скористатися послугою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України
У застосунку «Дія» почалося бета-тестування програми пільгового державного кредитування «єОселя».
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків і членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
Ці категорії українців зможуть долучитися до бета-тестування та отримати кредит на житло під 3%.
Для цього в застосунку «Дія» потрібно подати заяву про участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
Із 2023 року цю програму планують розширити на інші категорії населення, але під вищий відсоток — 7%.
Що таке «єОселя»?
Державна програма «єОселя» дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років.
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк і Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.
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