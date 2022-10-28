AP: США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $275 мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пентагон підготував для України черговий пакет військової допомоги на $275 мільйонів.
Як повідомляє Associated Press із посиланням на американських посадовців, про нього оголосять сьогодні, 28 жовтня.
У пакеті не буде нових видів озброєнь. Штати передадуть переважно боєприпаси, зокрема для високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS.
Загальна американська військова допомога Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже $16,8 мільярда.
- 27 жовтня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна на початку листопада отримає від США складні системи протиповітряної оборони NASAMS.
- До цього директор Raytheon Technologies Грег Хейс казав, що виробник передав уряду США дві системи NASAMS та їх вже встановлюють в Україні.