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У Києві зʼявився провулок Кузьми Скрябіна та площа Чорнобаївська. Київрада перейменувала понад 40 вулиць столиці

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images

Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він перелічив деякі нові назви:

Кличко також нагадав, що нові топоніми обирали кияни. На електронне голосування у застосунку «Київ Цифровий» винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія.

Назви, за які проголосувала більшість мешканців столиці, передали до сесійної зали Київради на голосування.