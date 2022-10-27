У Києві зʼявився провулок Кузьми Скрябіна та площа Чорнобаївська. Київрада перейменувала понад 40 вулиць столиці
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images
Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Він перелічив деякі нові назви:
- вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;
- вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;
- площа Амурська — площа Васильківська;
- вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка;
- вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча;
- вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр;
- вулиця Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського;
- вулиця Багратіона — вулиця Максима Левіна, фотокореспондента, який загинув у березні 2022 під Києвом;
- провулок Московський — провулок Павла Лі;
- провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна;
- площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;
- вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лукʼяненка;
- вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького, українського військового, що загинув у 2014 році у Словʼянську.
Кличко також нагадав, що нові топоніми обирали кияни. На електронне голосування у застосунку «Київ Цифровий» винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія.
Назви, за які проголосувала більшість мешканців столиці, передали до сесійної зали Київради на голосування.
- На початку вересня Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка. Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.