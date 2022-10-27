Окупанти вивезли «адміністрації» на лівий берег Херсонщини. Розвідка каже, що Херсон готують до вуличних боїв

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Представник окупаційної влади захопленої Херсонщини кирило стремоусов заявив, що на лівий берег Дніпра перенесені всі російські «адміністрації». Міські служби окупованого Херсону нібито продовжують працювати у «спеціальному режимі».

Раніше окупаційна влада Херсонської області оголосила про «евакуацію» жителів на лівий берег і вивезла цінне обладнання та персонал банків. Окупанти кажуть, що вивезли на лівий берег понад 70 тисяч людей.

Населення, яке залишилось, залякують бомбардуваннями з боку ЗСУ і підривом дамби Каховської ГЕС.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN заявив, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. До міста прибувають мобілізовані — окупаційні війська з міста не тікають, проте командування армії рф готує росіян до втрати Херсону.

«Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки», — сказав Буданов.