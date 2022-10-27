Окупанти вивезли «адміністрації» на лівий берег Херсонщини. Розвідка каже, що Херсон готують до вуличних боїв
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Представник окупаційної влади захопленої Херсонщини кирило стремоусов заявив, що на лівий берег Дніпра перенесені всі російські «адміністрації». Міські служби окупованого Херсону нібито продовжують працювати у «спеціальному режимі».
Раніше окупаційна влада Херсонської області оголосила про «евакуацію» жителів на лівий берег і вивезла цінне обладнання та персонал банків. Окупанти кажуть, що вивезли на лівий берег понад 70 тисяч людей.
Населення, яке залишилось, залякують бомбардуваннями з боку ЗСУ і підривом дамби Каховської ГЕС.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN заявив, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. До міста прибувають мобілізовані — окупаційні війська з міста не тікають, проте командування армії рф готує росіян до втрати Херсону.
«Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки», — сказав Буданов.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки, окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.
- 22 жовтня стало відомо, що з Каховського водосховища скидають воду.