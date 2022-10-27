Президент Ізраїлю заявив про обмеження, які не дозволяють постачати Україні системи ППО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що існують певні обмеження, які не дозволяють постачати Україні системи протиповітряної оборони, пише CNN.
Водночас Ізраїль готовий постачати Україні нелетальні товари.
«Є зброя, для якої у нас немає навіть експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо розкрити. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти», — сказав він у відповідь на критику щодо відмови передавати Україні зброю.
Президент зауважив, що США та Європа теж не постачають Києву певну військову техніку, а Ізраїль «аналізує ситуацію» з використанням росією у війні в Україні безпілотників іранського виробництва.
- 23 жовтня американська газета The New York Times писала, що Ізраїль надає Україні корисні розвідувальні дані, які необхідні, щоб збивати безпілотники іранського виробництва.
- 19 жовтня стало відомо, що Україна запросила в Ізраїлю низку систем протиповітряної та протиракетної оборони.
- Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах. 19 жовтня міністр оборони Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, однак Ізраїль не планує постачати українцям зброю.