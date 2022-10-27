США вважають, що росія може консультувати Іран щодо придушення масових протестів

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Адміністрація Джо Байдена стурбована тим, що москва може консультувати Іран у питанні придушення протестів, які спалахнули у країні в середині вересня після загибелі 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні.

Як пише «Радіо Свобода», координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські «спеціалісти» можуть навчати іранських силовиків або консультувати їх.

Він також підтвердив інформацію про те, що іранський персонал перебуває на окупованих районах України, зокрема у Криму, і допомагає росіянам запускати дрони-камікадзе.