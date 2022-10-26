У Харківській області почали ексгумацію тіл на місці масового поховання українських військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Володимир Тимошко
У Харківській області розпочали ексгумацію тіл із місця масового поховання українських військових. Вони загинули у квітні під час відступу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
«За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання», — зазначив він.
На Великдень місцеві жителі самостійно поставили на місці поховання хрести та надалі доглядали за братською могилою.
Під час ексгумації 26 жовтня через погану погоду змогли дістати тіла лише трьох військових. Загалом у могилі мають бути близько 17 тіл.
- На звільнених восени територіях ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих військових і цивільних громадян. Роботи з ексгумації тривають у співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військово-цивільних адміністраціях.
- Голова Донецької області Павло Кириленко заявив, що на звільнених територіях області вже ексгумували 131 тіло, але ця цифра збільшуватиметься, оскільки могили ще знаходять.
- У середині жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на деокупованих територіях Харківської області вже ексгумували понад 600 тіл загиблих.