Ford продає свій бізнес у росії та йде з країни

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Mike Mozart / Flickr

Компанія Ford Motor Company вирішила покинути російський ринок. Свій бізнес у росії там продають.

Про це пише Reuters.

Наразі компанія Ford має частку у спільному підприємстві Sollers Ford.

«Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю», — заявили у компанії.

Також там додали, що зберігають за собою право викупити їх протягом 5 років «у разі зміни глобальної ситуації». Ще в березні компанія оголосила про повне зупинення своєї діяльності в росії. У росії у Ford було два заводи, а саме у Всеволожську та Єлабузі.