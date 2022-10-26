Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки PzH 2000

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Уряд Німеччини передав Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Також Україна отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

Крім цього, у поставках вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва — невідомо.

Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.