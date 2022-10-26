Справа «Роттердам+»: НАБУ повідомило про підозру ще 15 людям
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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НАБУ
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 15 людям, які причетні до запровадження так званої формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень протягом 2018—2019 років.
Про це НАБУ повідомило 26 жовтня.
У списку:
- двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- шестеро колишніх членів комісії;
- троє чинних членів комісії;
- один чинний та один колишній працівники комісії;
- один чинний та один колишній посадовець групи приватних теплогенеруючих компаній.
Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.
Це – другий епізод розслідування справи «Роттердам+». Розслідування першої, де фігурують шестеро людей щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень протягом 2016—2017 років, завершили у вересні 2022 року.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+».
- За версією слідства, у формулу «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі. За 4 роки існування формули українці переплатили за електроенергію понад 39 мільярдів гривень.
- У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.