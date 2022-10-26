Справа «Роттердам+»: НАБУ повідомило про підозру ще 15 людям

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НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 15 людям, які причетні до запровадження так званої формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень протягом 2018—2019 років.

Про це НАБУ повідомило 26 жовтня.

У списку:

двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

шестеро колишніх членів комісії;

троє чинних членів комісії;

один чинний та один колишній працівники комісії;

один чинний та один колишній посадовець групи приватних теплогенеруючих компаній.

Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

Це – другий епізод розслідування справи «Роттердам+». Розслідування першої, де фігурують шестеро людей щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень протягом 2016—2017 років, завершили у вересні 2022 року.