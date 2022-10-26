Reuters проаналізував документи окупантів зі звільненої Балаклії. Росіяни скаржились на нестачу боєприпасів та дуже боялись HIMARS

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Російські війська під час втечі з міста Балаклія на Харківщині залишили у своєму командному пункті тисячі внутрішніх документів. Частину з них вони спалили, але більшість не встигли.

Документи проаналізували журналісти Reuters.

Вони свідчать, що за кілька тижнів до початку контрнаступу української армії росіяни активно намагалися боротися з тим, що за ними стежать. Їхня техніка для радіоелектронної боротьби постійно ламалася. Також по командних пунктах почали прилітати ракети з РСЗВ HIMARS, що дуже сильно вдарило по моральному стану окупантів.

Загалом, у Балаклії та околицях діяв 11 армійський корпус, який входить до складу Балтійського флоту росії. Угрупованням «Балаклія» керував полковник іван попов. Він брав участь у війнах у Чечні та Грузії. Його дружина підтвердила, що попов керував військами на сході України, під час втечі з Балаклії він отримав поранення та був у госпіталі, а згодом його підвищили до генерала.

Комендантом у місті був чоловік із позивним «Граніт». Він курував щонайменше одну катівню, де цивільних били та катували електричним струмом.

Наприкінці серпня стан у військах був украй поганим: вони зазнавали серйозних втрат, були деморалізовані, частина відмовлялася воювати. У деяких підрозділах було всього 20% особового складу від необхідного.

Крім російських військових, також навколо Балаклії були й мобілізовані з окупованого Донбасу. Порівняно з росіянами їхня зарплата була значно меншою, а екіпірування гіршим. Одному з них поранило пальці на руці після того, як вибухнула його гвинтівка Мосіна, яку створили ще в 1891 році.

У документах також знайшли опис бою в середині липня за село Гракове неподалік Балаклії. Українські сили пішли в атаку та змусили росіян відступити. Але командувач російських військ наказав не віддавати село, і тому росіяни відправили підкріплення. Зрештою, вони змогли відбити втрачені позиції, але втратили щонайменше один танк, два БТР та іншу техніку, 39 окупантів отримали поранення, семеро загинули, а 21 зник безвісти.

Також приблизно в той же період українські війська завдали удару з HIMARS по базі росіян, під час якого загинули 12 окупантів. Під кінець липня російські війська вже були переконані, що Україна планує наступ на цьому напрямку. У звʼязку з цим окупанти вирішили посилити свої підрозділи на цьому напрямку, але до кінця серпня все одного змогли набрати лише 71% від необхідної кількості солдатів.