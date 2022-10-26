На Запоріжжі в російському полоні перебувають 208 людей

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники викрали та взяли в полон загалом 540 людей, 208 з них досі в полоні.

Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Є чітка цифра: у полон захопили 540 людей, з них 208 продовжують перебувати в полоні, решту звільнили», — сказав він.

Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв і перший заступник міського голови Енергодару Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.