Мінреінтеграції: На нещодавно звільнених територіях ексгумували майже тисячу тіл загиблих

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

На звільнених восени територіях ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих військових і цивільних громадян.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

«У результаті пошукової роботи вже ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих героїв і мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань», — йдеться в заяві відомства.

Там підкреслили, що точні дані стануть відомі лише після експертизи. Роботи з ексгумації тривають у співпраці із силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військово-цивільних адміністраціях.