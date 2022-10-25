Секретар РНБО Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, то Крим залишиться без води на 10—15 років

Новини

Wikimedia

У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що підрив Каховської ГЕС на Дніпрі спричинить припинення поставок води до анексованого Криму. На відновлення каналів потрібно буде 10—15 років.

Про це в інтервʼю Sky News розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

«Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10—15, а може й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», — сказав він.

Данілов підкреслив, що росіяни замінували Каховську ГЕС дуже «великою кількістю вибухівки».