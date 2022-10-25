Секретар РНБО Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, то Крим залишиться без води на 10—15 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikimedia
У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що підрив Каховської ГЕС на Дніпрі спричинить припинення поставок води до анексованого Криму. На відновлення каналів потрібно буде 10—15 років.
Про це в інтервʼю Sky News розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
«Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10—15, а може й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», — сказав він.
Данілов підкреслив, що росіяни замінували Каховську ГЕС дуже «великою кількістю вибухівки».
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки, окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.
- 22 жовтня призначений росією «голова» окупаційної адміністрації Новокаховського району (Херсонська область) володимир леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидають воду.