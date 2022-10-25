Премʼєр Шмигаль: Німецька система ППО IRIS-T збила 9 російських ракет із 10
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Defence-Ua
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль похвалився роботою німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вона змогла збити девʼять російських ракет із десяти.
Про це він повідомив на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України, пише Інтерфакс.
«Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Девʼять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити», — зазначив Шмигаль.
Також премʼєр подякував Німеччині за те, що вона є другим за обсягом донором військової допомоги Україні.
- 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-Т і ще чотири системи HIMARS.