З наступного року Google Chrome більше не підтримуватиме Windows 7 та Windows 8
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Компанія Google повідомила, що з 2023 року браузер Chrome припиняє підтримку операційних систем Windows 7 і Windows 8.1.
Про це пише The Verge.
Останнє оновлення, яке підтримує застарілі ОС, вийде 7 лютого. Після цього користувачі «сімки» та «вісімки» перестануть отримувати патчі та оновлення для Chrome.
Видання зазначає, що зупинка підтримки 7 і 8.1 куди сильніше позначиться на користувачах, ніж вони думають. Для Chrome досить часто виходять оновлення захисту, що підвищують безпеку пристроїв і усувають різні загрози.
Google рекомендує переходити на Windows 10 і 11.
- У лютому Google анонсувала хмарну операційну систему Chrome OS Flex, яка доступна в рамках системи раннього доступу. Вона допоможе «жити» старим компʼютерам.