WP: Голова «ПВК Вагнера» євген пригожин висловлював путіну незгоду з рішеннями щодо війни, його вплив зростає
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Творець і голова «ПВК Вагнера» євген пригожин — один з небагатьох в оточенні лідера росії, хто відкрито висловлював путіну «значну» незгоду з рішеннями щодо війни проти України.
Про це пише The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб.
За їхніми даними, пригожин різко критикував військове керівництво росії, а його останні публічні заяви перегукуються з тим, що він казав путіну особисто.
Американська сторона вважає, що вплив пригожин зростає, особливо на тлі провалів військ росії та хиткого становища формального керівництва російського оборонного істеблішменту. Американська розвідка зробила з цього приводу окрему доповідь, в якій проаналізувала напружені стосунки між міністром оборони сергієм шойгу і пригожиним.
Останній невдоволений тим, що міноборони рф надто покладається на бійців «ПВК Вагнера», але не дає достатньо ресурсів.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях.
- Самого пригожина кілька разів помічали в Україні, зокрема в Попасній, де в серпні українські HIMARS знищили базу найманців. Окрім того, пригожин їздить по колоніях і вʼязницях, де агітує увʼязнених вступати в ПВК.