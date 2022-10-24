У ГУР назвали імовірну причину падіння військового літака у російському Іркутську та дізналися імʼя одного з пілотів

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У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що російський військовий літак впав на житловий будинок в Іркутську через неякісний ремонт.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУР.

Там також зазначили, що випробовування після ремонтних робіт проходили два літаки Су-30СМ. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на звʼязок.

Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти побачили, що екіпаж аварійного літака загинув. Імовірно, це сталося через несправну кисневу систему. Коли у несправного літака закінчилося паливо, він упав на житловий будинок.

«Катастрофа російського літака повʼязана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. У результаті під час польоту відбулася розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів», — зазначили у Головному управлінні розвідки.

Українські розвідники також дізналися імʼя одного із загиблих льотчиків — Віктор Крюков.