Петиція про повне блокування видання «Страна.ua» набрала понад 25 тисяч підписів. Її розгляне Зеленський
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pixabay
Петиція про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua» набрала необхідні 25 151 голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
Автор петиції Роман Балан зазначає, що рішення РНБО про блокування цього ресурсу виконують не всі інтернет-провайдери. Зокрема, до нього є доступ через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо.
Крім того, редакція проросійського видання створила новий Youtube-канал для обходу заборон, а після деокупації Балаклії журналістів «Страна.ua» акредитували до державного престуру.
Ініціатор петиції просить президента Зеленського перевірити хід виконання рішення РНБО.
- 20 серпня 2021 року РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» ігоря гужви та відеоблогера шарія, а також проти його дружини, її матері та низки інших осіб.
- А згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 30 грудня 2021 року, крім основних доменів «Шарій.Нет» і «Страна.ua», блокується також доступ до вебресурсів і сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, до так званих сайтів-дзеркал).