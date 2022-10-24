Петиція про повне блокування видання «Страна.ua» набрала понад 25 тисяч підписів. Її розгляне Зеленський

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Петиція про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua» набрала необхідні 25 151 голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Автор петиції Роман Балан зазначає, що рішення РНБО про блокування цього ресурсу виконують не всі інтернет-провайдери. Зокрема, до нього є доступ через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо.

Крім того, редакція проросійського видання створила новий Youtube-канал для обходу заборон, а після деокупації Балаклії журналістів «Страна.ua» акредитували до державного престуру.

Ініціатор петиції просить президента Зеленського перевірити хід виконання рішення РНБО.