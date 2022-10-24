«Людина, безкінечно віддана Україні». У «Мотор Січі» обурені затриманням почесного президента Богуслаєва

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Mixabest / Wikipedia

У АТ «Мотор Січі» обурені звинуваченнями і затриманням почесного президента Вʼячеслава Богуслаєва, якого СБУ підозрює в державній зраді.

На сайті «Мотор Січі» з’явилося відповідне звернення від імені трудового колективу підприємства.

У ньому сказано, що колектив компанії наразі працює завдяки зусиллям Богуслаєва. Почесного директора називають «талановитим керівником» і людиною, яка «безкінечно віддана Україні».

«Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо в його невинність і завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника», — йдеться в заяві.