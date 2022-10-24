Буданов: Підрив дамби Каховської ГЕС позбавить окупантів води до Криму та Запорізької АЕС

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Якщо російські війська підірвуть дамбу Каховської гідроелектростанції, вони лише ненадовго вповільнять контрнаступ українських військових, а територія окупованого Криму і Запорізька атомна електростанція залишаться без води.

Про це в інтервʼю «Українській правді» розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, дамба замінована частково. У разі підриву буде затоплений лівий берег Херсонської області, вважає Буданов. «Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, у Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити», — пояснив начальник ГУР.

Крім того, за словами Буданова, окупанти таким чином «знищать змогу існування Запорізької атомної електростанції», тому що цей обʼєкт нерозривно повʼязаний із Каховською ГЕС.

«Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні», — зазначив Буданов.