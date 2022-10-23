Sky News: Борис Джонсон вибув зі списку претендентів на посаду премʼєр-міністра Великої Британії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Charles McQuillan / Getty Images
Борис Джонсон не претендуватиме на посаду премʼєр-міністра Великої Британії.
Про це пише Sky News.
У заяві колишній прем’єр підтвердив, що мав підтримку більше 100 депутатів Консервативної партії, але дійшов висновку, що «це просто невідповідний час».
Джонсон також сказав, що, хоча його «приваблює» підтримка колег, «не можна ефективно керувати, якщо у вас немає об'єднаної партії в парламенті».
Кілька давніх союзників пана Джонсона, зокрема Суелла Брейверман і Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака. Наразі він є лідером, бо набрав уже 144 голоси.
- 20 жовтня 2022 року прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона була на посаді всього 45 днів. Вже наступного тижня, до 31 жовтня, Консервативна партія обере нового лідера, а отже і нового прем’єра.
- Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак 23 жовтня оголосив, що балотується на посаду наступного лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра.