На горі Кіліманджаро у Танзанії вирує масштабна пожежа. Її гасять уже два дні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Увечері 21 жовтня біля одного з найпопулярніших маршрутів сходження на гору Кіліманджаро у Танзанії почалася масштабна пожежа. Лише 23 жовтня рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.
Про це пише BBC.
Що стало причиною пожежі, невідомо. На місці працюють сотні співробітників служби надзвичайних ситуацій та волонтерів. Попередньо, жертв немає.
«Ми досягли великих успіхів у боротьбі з вогнем», — сказав професор Еліамані Седоєка з Міністерства природних ресурсів і туризму Танзанії.
- Висота гори Кіліманджаро складає 5 895 метрів. Щороку на неї піднімаються десятки тисяч людей.
- Влітку 2020 року там уже була велика пожежа — вона виникла у таборі відпочинку на шляху двох туристичних маршрутів. Через сильний вітер згодом вогонь поширився на інші ділянки гори.