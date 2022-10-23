ССО: У білорусі помітили іранських інструкторів — вони навчають росіян запускати дрони-камікадзе

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У білорусі іранські інструктори навчають російських військових та контролюють запуски дронів.

Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

За останніми даними, на території білорусі росіяни повністю контролюють дві авіабази — у Барановичах та Ліді. А в селі Микулічі Гомельської області помітили групу іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ. Їх посилено охороняють росгвардійці та офіцери фсб.

Білоруські партизани повідомляють, що саме ці інструктори спрямували дрони Shahed-136 на Київщину, північні та західні області України.