Окупанти скидають воду з Каховського водосховища

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Призначений росією «голова» окупаційної адміністрації Новокаховського району (Херсонська область) володимир леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.

За даними ВВС, це триває вже третій день на тлі заяв окупантів про начебто плани України атакувати Каховську ГЕС.

«ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день із 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була меншою», — сказав леонтьєв.