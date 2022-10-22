Окупанти скидають воду з Каховського водосховища
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Призначений росією «голова» окупаційної адміністрації Новокаховського району (Херсонська область) володимир леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.
За даними ВВС, це триває вже третій день на тлі заяв окупантів про начебто плани України атакувати Каховську ГЕС.
«ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день із 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була меншою», — сказав леонтьєв.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки, окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.