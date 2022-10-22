СБУ: В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій

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Синиця Олександр / УНІАН

В Україні вже повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій. Останньою до переліку додалася Соціалістична партія України.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні повністю заборонили діяльність таких партій:

Опозиційний блок;

Соціалісти;

Партія справедливості та розвитку;

Наші;

Держава;

Блок Володимира Сальдо;

Ліва опозиція;

Партія Шарія;

Союз лівих сил;

Опозиційна платформа – За життя;

Прогресивна соціалістична партія України;

Соціалістична партія України.

«СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах», — підкреслюють у відомстві.