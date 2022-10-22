СБУ: В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Синиця Олександр / УНІАН
В Україні вже повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій. Останньою до переліку додалася Соціалістична партія України.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил», — йдеться в повідомленні.
Таким чином, в Україні повністю заборонили діяльність таких партій:
- Опозиційний блок;
- Соціалісти;
- Партія справедливості та розвитку;
- Наші;
- Держава;
- Блок Володимира Сальдо;
- Ліва опозиція;
- Партія Шарія;
- Союз лівих сил;
- Опозиційна платформа – За життя;
- Прогресивна соціалістична партія України;
- Соціалістична партія України.
«СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах», — підкреслюють у відомстві.
- 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни припинено діяльність 11 проросійських політичних партій — це ОПзЖ, «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та інші. Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди.