МЗС та Міноборони Німеччини просять уряд виділити втричі більше коштів на допомогу Україні

Новини

Herman / Flickr

Очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт та очільниця МЗС Анналена Бербок попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагають врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.

Про це пише Spiegel із посиланням на лист двох міністерок.

Вони критикують те, що в бюджеті 2023 року на так звану навчальну статтю заплановано лише €697 мільйонів. На їхню думку, лише з бюджетом €2,2 мільярда Німеччина змогла б «конкретно і зримо взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери».

Ламбрехт та Бербок нагадують, що у 2022 році Німеччина фінансувала поставки озброєнь Україні або іншим державам у рамках кругового обміну з Україною зі спеціального фонду. І цей фонд «виявився центральним фінансовим інструментом» для допомоги.

Тепер міністерки хочуть, що під час фіналізації бюджету міністр фінансів Крістіан Лінднер збільшив цей фонд щонайменше на €1,5 мільярда. Вони наголошують, що від цього залежатиме міжнародна репутація Німеччини.