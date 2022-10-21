В Італії оголосили більшість складу нового уряду. Його вперше в історії країни очолить жінка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Giorgia Meloni / Facebook
В Італії оголосили більшість складу нового уряду країни. Його вперше в історії очолить жінка — лідерка партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні.
Про це пише ANSA.
Вона також оголосила більшість кандидатів на ключові посади в уряді. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ очолить представник «Ліги» Маттео Пʼянтедозі, який уже працював керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні.
Міністром оборони має стати співзасновник «Братів Італії» Гвідо Крозетто. Він має тривалий досвід у політиці, але у 2018 році пішов із неї та присвятив себе сімейному бізнесу.
Водночас Міністерство закордонних справ очолить представник «Вперед, Італіє!» Антоніо Таяні, який у 2017—2019 роках був президентом Європарламенту. Таяні також буде заступником премʼєр-міністра.
Сам лідер «Ліги» Маттео Сальвіні суміщатиме посади віцепремʼєра і міністра інфраструктури.
- 21 липня 2022 року президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту. Перед цим він прийняв відставку (з другого разу) премʼєра Маріо Драгі. Його попросили залишитися на посаді голови тимчасового уряду.
- 14 липня Драгі подав у відставку після того, як «Рух 5 зірок» (найбільша партія в тодішньому коаліційному уряді країни) відкликав свою підтримку пакета, який розробили, щоб подолати кризу вартості життя в Італії. Після цього Драгі заявив, що не очолить уряд, до якого не входить «Рух 5 зірок».
- 26 вересня в Італії на парламентських виборах перемогла коаліція трьох ультраправих партій, до якої увійшли партія «Брати Італії», украй права «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні та Forza Italia на чолі з Сільвіо Берлусконі.