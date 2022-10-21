Netflix опублікував трейлер пʼятого сезону серіалу «Корона»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Netflix
Netflix опублікував трейлер пʼятого сезону серіалу «Корона». Премʼєра відбудеться на стримінговому сервісі 9 листопада.
У новому десятилітті королівська сім’я стикається, можливо, із найсерйознішим зі своїх викликів: необхідністю довести свою релевантність у Британії 90-х років. Діана та Чарльз ведуть медійну війну, і у фундаменті королівського дому з’являються перші тріщини.
Зірковий склад для нового сезону:
- Елізабет Дебікі — у ролі принцеси Діани;
- Імельда Стонтон — королева Єлизавета II;
- Леслі Менвілл — принцеса Маргарет;
- Джонатан Прайс — принц Філіп;
- Домінік Вест — принц Чарльз.
Серіал «Корона» розповідає історію британської королівської сім’ї з того часу, коли Єлизавета ІІ вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році. Події в ньому розгортаються у хронологічному порядку: перший сезон змальовує ранні роки правління королеви, другий закінчується народженням принца Едварда, а третій описує життя монаршої родини у 1964—1976 роках. У фокусі четвертого сезону було весілля принца Чарльза і принцеси Діани, народження їхніх дітей, а також конфлікт Єлизавети ІІ із тогочасною прем’єркою Великої Британії Маргарет Тетчер.
- У грудні 2020 року Netflix заявив, що не буде додавати до «Корони» позначку про вигадку через певні історичні неточності.