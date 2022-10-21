У Лимані відновили роботу всі органи влади — залишилося тільки розмінувати територію
- Автор:
- Софія Телішевська
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У звільненому від російських загарбників Лимані на Донеччині закінчили стабілізаційні заходи, нині триває розмінування території міста.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«У Лимані завершили стабілізаційні заходи і повернули вже діяльність органів влади… У режимі майже всього світлового дня йде розмінування. Посилено загони та підрозділи ДСНС Донеччини з інших областей… Зараз дорогу на виїзд до Харкова від Донеччини вже розміновано, нею можна проїжджати. Процеси розмінування тривають... Фактично по основних шляхах ми маємо проїзди, і працюють уже точково по об’єктах, де необхідно проводити відновлювальні роботи. Але стабілізаційні заходи і заходи з виявлення колаборантів завершені, там також є результати», — розповів Кириленко.
Він зазначив, що населені пункти в Лиманському районі дуже зруйновані, а приватний сектор майже не підлягає відновленню.
«Зараз уже більше двох тижнів тривають роботи з відновлення електропостачання. Наразі відновлено мобільний зв’язок, підвозять продукти харчування, питної води, встановлені банкомати. Але ми розуміємо, що пройти осінньо-зимовий період буде вкрай складно. Тому що тих домівок, де проживали люди, — їх просто немає», — додав очільник області.
Керівник ОВА додав, що мешканці громади все ж таки повинні евакуюватися, аби безпечно пережити зиму.
«По кількості людей, особливо в Лиманській громаді. Необхідно, щоб вони евакуювались, тому що банально немає навіть місць, де вони зможуть проживати. Ті будинки, які в подальшому будуть відновлюватися, — вони зараз консервуються, щоб зберегти той стан, який лишився, для подальших робіт», — пояснив Кириленко.
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.