За 10 днів росія випустила по Україні 154 ракети та 176 дронів

Новини

Getty

Росіяни різко збільшили удари по Україні за допомогою іранських дронів і ракет. Водночас ефективність українських систем ППО стала на порядок вищою.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, від 10 жовтня росіяни випустили по Україні 154 ракети. Це у сім разів більше за ту кількість, що ворог застосував у першу декаду жовтня (21 ракета).

Основним типом ракетного озброєння, яким росіяни били по Україні, стали крилаті ракети повітряного базування. Також окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет наземного базування.

Водночас ефективність української системи ППО залишається на досить високому рівні.

«64%, а це 81 ракета, було знищено», — додав Громов.

Також він розповів, що росіяни вдвічі збільшили застосування дронів-камікадзе, як порівняти з першою декадою місяця.

«Від 10 жовтня противник застосував 176 БпЛА. Враховуючи набуття досвіду та отримання нових зразків переносних ЗРК, протягом останніх тижнів ефективність системи ППО значно збільшилася. Із застосованих противником протягом останнього тижня безпілотників 65 дронів, ймовірно, були націлені на Київ та область. Майже половина з них — 27 одиниць — летіли з білорусі», — додав Громов.