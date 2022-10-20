В Індонезії заборонили продаж усіх сиропів від кашлю. В країні за незʼясованих обставин померли 99 дітей

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Індонезія припинила продаж усіх сиропів та рідких ліків після смерті майже 100 дітей та незрозумілого різкого зростання кількості випадків гострого ушкодження нирок.

Про це пише CNN.

Заборону запровадило міністерство охорони здоровʼя. Вона діятиме, доки влада не завершить розслідування щодо незареєстрованих медичних сиропів, у яких можуть бути токсичні інгредієнти.

Речник Міністерства охорони здоровʼя Мохаммад Сіахріл заявив, що йде розслідування щодо 99 смертей та 206 випадків гострого ураження нирок у дітей, переважно, віком до 6 років.

«Як запобіжний захід міністерство попросило медпрацівників у закладах охорони здоров’я тимчасово не виписувати рідкі ліки чи сироп. Ми також просимо, щоб аптеки тимчасово припинили продаж безрецептурних рідких ліків або сиропів до завершення наших розслідувань», — сказав він.

Міністр охорони здоров’я Індонезії Буді Гунаді Садікін 20 жовтня заявив, у сиропах, знайдених у будинках деяких пацієнтів, знайшли етиленгліколь і діетиленгліколь. Ці речовини зазвичай містяться в таких продуктах, як антифриз, фарби, пластик і косметика. У сиропах їх не повинно бути.