Генштаб: За добу ЗСУ знищили шість крилатих ракет, один гелікоптер та 16 дронів росіян

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Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та 16 дронів росіян, серед них — 14 Shahed-136.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За попередніми даними Генштабу, влади Ірану та росії домовилися направити у росію радників та інструкторів для ударних дронів. Зокрема, відомо про підготовку операторів наявних безпілотників Shahed-136 та Arash-2, які можуть надати росіянам у перспективі.