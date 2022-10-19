Bild: Президент Німеччини Штайнмаєр скасував візит до Києва
- Автор:
- Анна Холоднова
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Maik Meid / Flickr
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до Києва.
Про це пише Bild.
Канцелярія федерального президента аргументувала такий крок «міркуваннями безпеки». За інформацією видання, Федеральне міністерство закордонних справ, МВС і органи безпеки Німеччини порадили президенту не їхати до Києва.
«Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці просто зараз», — сказав Bild неназваний представник українського уряду.
- Штайнмаєр хотів відвідати Україну разом із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви, але останньої миті йому відмовили у візиті до Києва. Причиною цього назвали те, що Штайнмаєр тривалий час мав тісні звʼязки з росією та лобіював будівництво «Північного потоку — 2».
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц сам відмовився їхати до Києва через те, що незадовго до цього українська влада відмовилася приймати у столиці президента ФРН Штайнмаєра. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «ображеною ковбасою».
- Згодом президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив зі Штайнмаєром і запросив федерального президента та канцлера в Україну.