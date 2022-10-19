Офіс президента попередив про відключення електрики по всій країні

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УНІАН

В Україні завтра, 20 жовтня, запровадять обмеження на постачання електроенергії. Із 07:00 до 23:00 користування електроенергією мінімізують — це стосуватиметься підприємств і заводів. У містах також обмежать вуличне освітлення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В ефірі телемарафону Тимошенко заявив, що завтра буде важкий день для всієї країни. По всій території, але не одночасно, запроваджуватимуть обмеження на користування електроенергією. На відключення світла протягом дня слід чекати в усіх областях України. Це стосується й населення, якщо «нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні».

Українців закликають мінімізувати використання світла вдень.