Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив новий знімок «Стовпів Творіння». У 1995 році їх уже фотографував «Хаббл»

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ESA / NASA

Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» сфотографував «Стовпи Творіння» в туманності Орла. Раніше їх уже знімав «Хаббл» — це зображення стало однією із найвідоміших світлин телескопа.

ESA / NASA

«Стовпи Творіння» розташовані в сузірʼї Змії на відстані приблизно 7 000 світлових років від Землі. «Джеймс Вебб» зазирнув у туманність Орла глибше, ніж «Хаббл», і показав зірки, які народжуються всередині щільних хмар газу та пилу.

Назву «Стовпи Творіння» обʼєкти на фотографії отримали тому, що газ і пил у них залучені до процесу формування нових зірок. Водночас ці хмари руйнуються під світлом зірок, що вже утворилися.