У Львові та області скоротили тривалість комендантської години
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Євгенія Кожебаткіна
На Львівщині з 19 жовтня скоротили тривалість комендантської години.
Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.
Відтепер комендантська година триватиме пʼять годин — із 00:00 до 05:00. Раніше комендантська година у Львівській області тривала із 23:00 до 06:00.
Козицький нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.
- У ніч проти 20 жовтня у Львові із 00:00 до 6:00 частина вулиць буде без світла. Удень можливі перебої. На електромережах проводять роботи, які повʼязані з ліквідацією наслідків російських ракетних атак.