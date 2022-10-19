Україна запросила у Ізраїля низку систем ППО і ПРО. Серед них — «Залізний купол» і Patriot

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Посольство України в Ізраїлі передало Міністерству закордонних справ цієї країни офіційного листа із запитом української сторони на постачання низки систем противовітняної та протиракетної оборони.

Про це пише Axios із посиланням на копію цього листа і його підтвердження офіційними особами Ізраїля.

Україна просить протиракетну систему «Залізний купол» (Iron Dome), протиповітряні системи малої дальності «Залізний промінь» (Iron Beam), які знищують цілі спрямованою енергією і досі на стадії випробувань, американські зенітні ракетні комплекси Patriot, індо-ізраїльскі ракетні системи класу «земля-повітря» Barak-8, системи ППО «Праща Давида» (Davidʼs Sling), а також антибалістичні ракетні системи Arrow Interceptor. Окрім цього Україна просить про навчання українських операторів.

Такий запит аргументований тим, що росія отримує від Ірану безпілотники і невдовзі може отримати ракети класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfaghar, тому Іран матиме змогу побачити в роботі свою зброю і вдосконалити її у майбутньому.

На думку української сторони, це значно сприятиме зміцненню потенціалу Ірану у виробництві наступальних озброєнь і, як наслідок, посилить загрози безпеці Ізраїлю та близькосхідного регіону в цілому.