Голову МЗС Мадагаскару звільнили за підтримку в ООН осуду анексії території України росією

Новини

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна звільнив міністра закордонних справ Річарда Рандріамандрата через те, що він підтримав резолюцію ООН, яка засуджує анексію чотирьох областей України росією.

Про це пишуть Reuters і MNS.

Голова МЗС країни нібито не проконсультувався з урядом Мадагаскару щодо голосування в Генасамблеї ООН. Президент заявив, що країна традиційно дотримується нейтралітету, тому Рандріамандрат мав утриматися під час голосування.

Сам Рандріамандрат заявив, що голосування жодним чином не нашкодило національним інтересам Мадагаскару.

Країна традиційно утримувалася на голосуваннях в ООН, повʼязаних із війною рф проти України. Низка африканських країн мають важливі для них економічні звʼязки з росією, тому воліють не приймати чийсь бік у війні.