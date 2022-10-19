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Рада створила Фонд ліквідації наслідків російської агресії. Його поповнюватимуть націоналізованим майном

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Звідти йтимуть кошти на відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також на закупівлю вкраденого росіянами майна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосував 251 нардеп.

Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.

Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:

Головна умова — усе це стосуватиметься лише обʼєктів, зруйнованих або пошкоджених унаслідок російської агресії.