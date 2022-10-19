У МЗС Китаю заявили, що «нічого не знають» про атаку на Київ. Закликають до «спокою і стриманості»

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У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «нічого не знають» про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло пʼять цивільних, та заявили, що для деескалації потрібно проявляти «спокій і стриманість».

Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Журналіст попросив його прокоментувати останні російські атаки на Київ, проте речник МЗС заявив, що він «нічого про це не знає». У своєму коментарі війну він назвав «кризою в Україні», а позицію Китаю щодо неї «послідовною та чіткою».

«Я не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації», — відповів він на запитання журналіста щодо останньої атаки безпілотників на Київ.