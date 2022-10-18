Через падіння військового літака в російському Єйську загинули 15 людей

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Фото з Telegram-каналу Baza

Кількість жертв катастрофи військового літака в російському місті Єйськ зросла до 15.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на адміністрацію Краснодарського краю.

За даними влади регіону, ще семеро людей звернулися по допомогу до лікарів після пожежі в житловому будинку. Таким чином, кількість постраждалих зросла до 26.