Через падіння військового літака в російському Єйську загинули 15 людей
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- Анна Холоднова
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Фото з Telegram-каналу Baza
Кількість жертв катастрофи військового літака в російському місті Єйськ зросла до 15.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на адміністрацію Краснодарського краю.
За даними влади регіону, ще семеро людей звернулися по допомогу до лікарів після пожежі в житловому будинку. Таким чином, кількість постраждалих зросла до 26.
- 17 жовтня біля житлового будинку в російському Єйську впав винищувач Су-34, який міг нести на борту повний бойовий комплект. Постраждало щонайменше 15 квартир. Згодом міноборони рф підтвердило падіння Су-34. За заявою відомства, літак впав «при наборі висоти під час навчального польоту».
- Зранку того ж дня росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Над центром країни збили 11 безпілотників. Загалом у бік Києва летіли 28 дронів (більшість знищена). У столиці дрони влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури та в житловий будинок. Загинули пʼятеро людей.