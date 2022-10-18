Росіяни знову викрали працівників Запорізької АЕС

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Російські окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС, повідомляє «Енергоатом».

Учора, 17 жовтня, російські терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про їхнє місцеперебування та стан нічого не відомо.

«Звертаємось до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обовʼязків», — наголосили в «Енергоатомі».