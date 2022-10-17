Німеччина посилила візові вимоги до росіян
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Herman / Flickr
Німеччина посилила порядок видачі віз громадянам росії.
Про це пише DW із посиланням на дані офіційного сервісного партнера представництва Німеччини в росії VisaMetric.
Тепер для отримання туристичної візи росіяни мають надати медичну страховку, видану в Євросоюзі (страховку з рф не прийматимуть), а також надати фінансові гарантії — вони мають надавати витяг з банку, який діє в країнах-членах ЄС.
Це вимога для отримання туристичної, ділової візи, візи для приватних візитів, для лікування та участі в наукових, культурних та спортивних заходах.
Окрім того, громадянам росії потрібно надати підтвердження оплачених квитків в обидві сторони і підтвердження оплаченого проживання.
- На початку вересня країни Євросоюзу припинили дію спрощеного візового режиму з росією. Єврокомісія рекомендувала країнам-членам запровадити більш суворий підхід до видачі шенгенських віз росіянам. Країни Балтії, Польща, Чехія та Фінляндія взагалі закрили кордони для російських туристів.